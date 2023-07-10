تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان

مددت هيئة الطيران المدني في السودان، اليوم الاثنين 10/7/2023، إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 31 يوليو/تموز الجاري، حسبما أفاد مطار الخرطوم الدولي.

في إشعار للطيارين (NOTAM)، قالت هيئة الطيران المدني إنه سيتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام جميع الرحلات الجوية حتى نهاية الشهر، باستثناء الرحلات الإنسانية ورحلات الإجلاء، إذا تم الحصول على إذن ذي صلة من السلطات المختصة.

في السابق، تم تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 10 يوليو.

الدعم السريع يستبعد عقد لقاء بين البرهان وحميدتي خارج السودان ويقول إن قائد الجيش محاصر

في 15 أبريل/نيسان، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وكان مركز القتال في العاصمة الخرطوم. منذ ذلك الحين، أدخلت الأطراف عددًا من وقف إطلاق النار المؤقت في جميع أنحاء البلاد حيز التنفيذ، لكن النزاع لم يتم تسويته بعد.

في الشهر الماضي، قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن الوفد السوداني طلب مساعدة موسكو في حل الصراع في الدولة الواقعة شمالي أفريقيا خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.