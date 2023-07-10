هجوم في حضانة صينية يودي بحياة 6 أشخاص

في حادث مروع، تعرضت دار حضانة في مدينة ليانغ يانغ بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين لهجوم مميت أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخر، وفقًا لتصريحات المتحدثة باسم حكومة المدينة.

وتشير التقارير إلى أن بين الضحايا الستة الذين فقدوا حياتهم كان هناك معلم واثنان من أولياء الأمور بالإضافة إلى ثلاثة تلاميذ. وقد تمكنت الشرطة من اعتقال مشتبه به في هذا الهجوم الشنيع.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، صرحت الشرطة أن الحادث وقع في روضة الأطفال ونجم عن هجوم بالطعن، مما أسفر عن وقوع هذه الكارثة الفظيعة.

وفي تفاصيل أخرى، ذكرت الشرطة أن الرجل المشتبه به، الذي تم القبض عليه، يبلغ من العمر 25 عامًا، وأنها تحقق حاليًا في أسباب ودوافع الهجوم.

يشار إلى أن الشرطة لم تكشف عن أي تفاصيل إضافية، إلا أنها وصفت هذه الواقعة الرهيبة بأنها "اعتداء متعمد".

على الرغم من الحظر الصارم على حيازة الأسلحة في الصين، إلا أن عددًا من حوادث الطعن وقعت في السنوات الأخيرة، وفقًا لتقرير وكالة "فرانس برس".

تم تسجيل سلسلة من الهجمات القاتلة التي استهدفت بشكل خاص المدارس في جميع أنحاء البلاد، مما دفع السلطات إلى تكثيف إجراءات الأمن حول المدارس