الاحتلال يزعم العثور على بقايا قذيفة صاروخية شمال جنين

كشفت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عثر على بقايا قذيفة صاروخية على أطراف إحدى الكيبوتسات في الداخل الفلسطيني المحتل شمالي جنين بالضفة المحتلة .

وذكر موقع "واللا" العبري، أن الحديث يدور عن قذيفة صاروخية أطلقت من شمالي جنين قبل أسابيع وتبين سقوطها في الداخل المحتل وعلى بعد مئات الامتار من مكان إطلاقها.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال:"إن القذيفة أطلقت من مسافة تزيد عن مئات الأمتار من مكان سقوطها حيث لم يعثر بداخلها على مواد متفجرة واحتوت على مواد دافعة فقط، حيث عثر عليها على أطراف كيبوتس "رام اون" في منطقة جلبوع جنوبي غرب العفولة."

بدوره قال مجلس مستوطنات "جلبوع" إن الجيش يتابع الحدث وأنه لا توجد توجيهات خاصة للسكان، مشيراً إلى أن التطورات الأمنية الأخيرة في منطقة جنين باتت مقلقة ووصلت درجة إطلاق الصواريخ.