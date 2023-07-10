ما هو المقترح الأميركي لحل أزمة خيام "حزب الله" على الحدود؟

كشف تقرير صادر عن دولة الاحتلال، مساء أمس الأحد، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قدمت اقتراحا للاحتلال لحل أزمة الخيمة التي نصبها "حزب الله" اللبناني داخل منطقة حدودية يدعي الاحتلال أنها تقع في نطاق سيادته، في إشارة إلى منطقة مزارع شبعا.

وأفاد التقرير الذي أوردته القناة 12 العبرية، بأن العرض الأميركي يشمل إقدام "حزب الله" على تفكيك "الخيمة العسكرية"، مقابل توقف سلطات الاحتلال عن بناء سياج حدودي وعائق أمني في محاذاة قرية الغجر الحدودية، والذي يقع جزء منه في الجانب اللبناني.

ويعتبر "حزب الله" أن بناء العائق الأمني في المنطقة يشكل انتهاكًا للسيادة اللبنانية، في حين تشير تقديرات الاحتلال إلى أن موقف حزب الله من أعمال بناء الاحتلال في المكان، يفسر إطلاق قذيفتين باتجاه هذه المنطقة، يوم الخميس الماضي، سقطت إحداها في الاراضي المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن حزب الله سيوافق على تفكيك الخيمة إذا ما أوقف الاحتلال عمليات بناء الجدار في الغجر.

يذكر أن الخيمة هي واحدة من اثنتين نصبتا قبل نحو شهرين في منطقة تتجاوز الخط الأزرق، وقام حزب الله لاحقا بتفكيك واحدة والإبقاء على الأخرى.

وكان حزب الله قد أصدر بيانا قبيل حادثة الإطلاق التي رد عليها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي لمواقع في في محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية، دعا من خلاله "الدولة والشعب اللبناني إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية".

وبحسب تقرير القناة، فإن الخيمة المأهولة بعناصر عسكرية تابعة لحزب الله، باتت بمثابة رمز للحزب، و"يرى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أنها تشكل فرصة". وبحسب تقارير الإحتلال، فإن نصر الله لم يكن على علم بنصب الخيمة، وادعت أنه علم بذلك من خلال التوجه الإسرائيلي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).

وأضاف التقرير أن نصر الله "بات يدرك أن وضعًا جديدًا قد تشكل في المنطقة يمكنه محاولة الاستفادة منه". في المقابل، يبذل الاحتلال جهدًا لحل القضية من خلال "الوسائل الدبلوماسية"، وسط تشكيك بإمكانية نجاحها في ذلك.

واعتبر التقرير أن انشغال الاحتلال بالخيمة الموجودة في منطقة مزارع شبعا المحتلة، يعتبر نجاحا لحزب الله.

وكان الاحتلال قد ادعى أنه أمهل حزب الله مدة محددة لتفكيك الخيام (لم يتعم الإعلان عنها)، وشددت الأوساط العسكرية والأمنية والسياسية في حكومة الاحتلال على أنها ستزيل "الخيام ولو على حساب اندلاع معركة قد تستمر لأيام".