بالصور وسط استقبال رسمي واجواء فرحة ..الفوج الأول من حجاج قطاع غزة تصل مساء أمس

وسط استقبال رسمي وأجواء فرحة من الأهالي، وصل الفوج الأول من حجاج قطاع غزة، مساء أمس الأحد 9/7/2023 ، عبر معبر رفح البري ، بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وقالت وزارة الداخلية ان طواقمها عملت، بمساندة أجهزة الوزارة المختصة على تسهيل وصول حجاج المكرمة، والبالغ عددهم قرابة 900 حاج.

وأوضحت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود أنها عملت على تجهيز صالة الاستقبال، تمهيدًا لوصول حجاج بيت الله الحرام، ومن ثّم ختم جوازاتهم ونقل أمتعتهم في أسرع وقت ممكن.

وغادر الفوج الأول من حجاج غزة قطاع غزة في 12 من حزيران/يونيو الماضي، عبر معبر رفح متوجه إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك الحج.

وفجر الخميس الماضي، وصل حجاج المكرمة السعودية من أهالي شهداء وأسرى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج.





























