أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 10 يوليو 2023-سعر الذهب بالريال السعودي-

استقر سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالتوازي مع الإجازة الأسبوعية للأسواق العالمية بعد أن سجل المعدن النفيس انخفاضا ملحوظا عالميا خلال الفترة السابقة.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، اتجهت أسعار الذهب مع الإغلاق لحصد رابع خسارة أسبوعية على التوالي إذ عززت بيانات عن الوظائف الأمريكية وتعليقات مؤيدة للتشديد النقدي من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الرهانات على رفع أسعار فائدة لمدة أطول، مما أثر على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتشير زيادة في عدد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إلى قوة سوق العمل على الرغم من تزايد خطر حدوث ركود من جراء رفع أسعار الفائدة. ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر يونيو/ حزيران للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "سوق الوظائف الأمريكية المتينة... تدعم مواصلة دفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسية إلى الأعلى".

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

كما يراقب المشاركون في السوق عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى بكين.

وقال ووترر "أي تصعيد محتمل للتوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قد يضر معنويات السوق... وقد يشهد حصول الذهب على بعض الطلب من الإقبال على شراء الملاذات الآمنة".

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 24 نحو 231.97 ريال (61.86 دولار) بحسب منصة "goldprice.

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 202.97 ريال (54.13 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 173.98 ريال (46.39 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 248.79 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 239.51 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 233.13 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 207.64 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 197.97 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 168.98 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2,384.63 ريال سعودي (635.90 دولار)، وسجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4,736.79 ريال سعودي (1,263.14) دولار، وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11,760.79 ريال سعودي (3,136.21 دولار)، سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام نحو 233,591.99 ريال سعودي (62,291.20 دولار).

ويبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 7,045.98 ريال سعودي (1,878.93 دولار).

والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.