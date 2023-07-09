أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 10 يوليو 2023- استقرت أسعار الذهب اليوم في العراق خلال تعاملات الاثنين بدعم من العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 10 يوليو 2023

وبشكل عام، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بشراء كميات قياسية من المعدن الأصفر خلال 2022، إذ مثل الطلب من البنوك المركزية نحو ربع الطلب العالمي على الذهب، وذلك في ظل ارتفاع قياسي للتضخم، وفي وقت شددت فيه البنوك المركزية من سياساتها النقدية.

ورغم تراجع مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، يعتزم نحو ربع السلطات النقدية زيادة الحيازات خلال العام الجاري وحتى بدايات العام المقبل، وذلك بحسب مسح لمجلس الذهب العالمي نُشر في مايو/ أيار الماضي.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "سوق الوظائف الأمريكية المتينة تدعم مواصلة دفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسية إلى الأعلى".

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

كما يراقب المشاركون في السوق عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى بكين.

وقال ووترر "أي تصعيد محتمل للتوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قد يضر معنويات السوق... وقد يشهد حصول الذهب على بعض الطلب من الإقبال على شراء الملاذات الآمنة".

أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر غرام الذهب اليوم في العراق عيار 24، نحو 80,916 دينارا عراقيا وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي الذي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية،كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 22 ليسجل 74,174 دينارا عراقيا.

سعر مثقال الذهب في العراق اليوم عيار 21

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق، عيار 21 نحو 70,803 دينارات عراقية، كما بلغ سعر الذهب اليوم في العراق، عيار 18نحو 60,688 دينارا عراقيا، وبلغ سعر جرام الذهب في العراق اليوم عيار14 نحو 47,201 دينار عراقي، وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق نحو 80,916,328 دينارا عراقيا، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 566,428 دينارا عراقيا.

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق

سجل غرام الذهب في العراق عيار 24 نحو 61.91 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل نحو 54.17 دولار أمريكي، فيما حقق عيار 18 نحو 46.43 دولار أمريكي.