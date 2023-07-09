سعر الذهب اليوم في الأردن الاثنين 10 يوليو 2023- سعر الذهب بالدينار- استقرت أسعار الذهب اليوم خلال تعاملات الاثنين في الأردن عقب هبوط طفيف سجله المعدن النفيس، بالتوازي مع الانخفاض الذي سجله المعدن النفيس عالميا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

سعر الذهب اليوم في الأردن الاثنين 10 يوليو 2023

يأتي ذلك بينما نجح الاقتصاد الأردني في السير باتجاه النمو الإيجابي منذ بداية العام الحالي 2023، وتمكن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وارتفاع معدلات النمو وزيادة الصادرات الوطنية، والنشاط السياحي في البلاد.

وبحسب بيانات إحصائية رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، للعديد من المؤشرات الاقتصادية منذ بداية العام الحالي، نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 5.9 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.14 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبه بلغت 4.8 بالمئة، بمساهمة مقدارها 0.42 نقطة مئوية، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية الذي نما بنسبة بلغت 3.5 بالمئة، بمساهمة مقدارها 0.10 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 بالمئة، ليبلغ 2.940 مليار دينار، مقارنة مع 3.023 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ونمت قيمة الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 2.682 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.579 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وعن الربع الأخير من العام الماضي بانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية، ليصل إلى 21.9 بالمئة.

وحقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً بنسبة 68.4 بالمئة ليبلغ 2,826 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى 2,483 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 69.0 بالمئة.

وبلغت حوالات العاملين في الخارج لنهاية أيار الماضي، حوالي 1.4 مليار دولار، مقارنة مع 1.421 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية لنهاية يونيو/ حزيران الماضي، 7.6 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 20 مليار دينار.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن 43.89 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.92 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.61 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن، 38.41 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1,365 دينارا أردنيا، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 43,894 دينارا أردنيا، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 307.27 دينار أردني.