بالتفاصيل: صحفيون بغزة يصدرون وثيقة خاصة بإصلاح "نقابة الصحفيين"

أكد ممثلو الأطر النقابية والمؤسسات الإعلامية وصحفيون، اليوم الأحد 9/7/2023، على ضرورة أن تمثل "نقابة الصحفيين الفلسطينيين" كافة الصحفيين العاملين في المهنة داخل الأراضي الفلسطينية دون أي تمييز سياسي أو غيره .

جاء ذلك، في وثيقة خاصة بإصلاح "نقابة الصحفيين الفلسطينيين "، صادرة عن اللقاء التشاوري الصحفي الذي عقد في مركز الشوا الثقافي بغزة، لمناقشة أزمة "نقابة الصحفيين الفلسطينيين"، وسبل الحل وإصلاح النقابة لتمثل الجميع وفق أصول العمل الصحفي المهني والديمقراطي.

وقال الصحفيون:"لا أحد ينكر أهمية وجود نقابة قوية وجامعة للصحفيين الفلسطينيين، في ظل ما يعانيه الصحفيون من اعتداءات إسرائيلية ممنهجة تطال كافة الصحفيين الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس المحتلة."

واعتبر الصحفيون أن ما جرى من انتخابات في "نقابة الصحفيين الفلسطينيين" بتاريخ 23 مايو/أيار 2023م لا يمثل المجموع الصحفي كله، حيث تضمنت هذه الانتخابات مخالفات قانونية ونقابية واضحة وصارخة؛ الأمر الذي أدى لزيادة الانقسام في الجسم الصحفي لا سيما في ظل المحاصصة السياسية التي أفرزت واقعاً نقابياً بعيداً كل البعد عن العمل النقابي الصحفي ولم تمثل الصحفيين الفلسطينيين تمثيلا مهنياً .

وخلص المجتمعون بعد نقاش طويل بطرح هذه الوثيقة النقابية على الأطر النقابية والمؤسسات الصحفية والجهات الحقوقية وكبار الصحفيين والكتاب والرأي العام من أجل إصلاح النقابة ورفض تسيسها ، للخروج بنقابة عصرية ديمقراطية جامعة .

واعتبر المشاركون أن مقدمة هذه الوثيقة جزءٌ لا يتجزأ من بنودها، مطالبين بالعمل الفوري على تصويب الوضع القانوني لـ "نقابة الصحفيين الفلسطينيين".

ودعوا إلى توحيد وتطوير الأنظمة التي تنظم عمل النقابة خلال السنوات الماضية في نظام واحد باتفاق الأطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية كافة.

أكد المشاركون على أن النظام الداخلي لـ "نقابة الصحفيين الفلسطينيين" هو نظام مهني نقابي صحفي ديمقراطي ، يجب ألا يتضمن أي بنود سياسية تتبع لكيانات سياسية كي تحافظ النقابة على عملها النقابي والمهني .

وحثوا على أن يتضمن النظام الداخلي للنقابة تعريف واضح ودقيق من هو الصحفي الفلسطيني وفق الأنظمة والقوانين المتعارف عليها في كل نقابات العالم، مطالبين بتعليق وتجميد كل القرارات والإجراءات التي اتخذت منذ عقد ما يسمى المؤتمر الاستثنائي لـ "نقابة الصحفيين الفلسطينيين" بتاريخ 29-1-2023م .

وأكد المشاركون في اللقاء على أن أحدا منهم لا على المستوى الفردي أو الأطر النقابية أو المؤسسات الصحفية تلقى مبادرة من الرفاق في الجبهة الشعبية لإصلاح نقابة الصحفيين رغم وعودهم أمام القضاء الفلسطيني .

كما دعوا إلى تكليف الحراك الصحفي النقابي باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق طموح الصحفيين في نقابة مهنية حرة وديمقراطية تدافع عن حقوقهم أمام تغول الاحتلال الإسرائيلي ، وتعزيز اتصالاته مع الجهات الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية .