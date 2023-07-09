بالصور المدلل يلتقي رئيس الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت

زار وفد من الدائرة التعليمية لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول الدائرة الدكتور أحمد المدلل، اليوم الأحد 9/7/2023، رئيس الجامعة اللبنانية الدولية الوزير عبد الرحيم مراد، في مكتبه بالعاصمة اللبنانية بيروت.



وناقش المجتمعون الواقع التعليمي في لبنان، وواقع الطلبة الفلسطينيين بشكلٍ أساسي، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها لبنان، واللاجئون الفلسطينيون بشكلٍ خاص.



وأشاد المدلل بالجهود المباركة والفاعلة للوزير مراد وإدارة الجامعة اللبنانية الدولية في مساندة الطلبة الفلسطينيين، من خلال المنح والحسومات التي تقدمها الجامعة، ولما لذلك من أهمية كبيرة في تذليل الصعوبات التي يتعرض لها الطلاب وذووهم.



وشدد المدلل على أهمية العلم كسلاح أساسي للشعوب المقاومة، وأن الشباب الفلسطيني شباب مثقف ومشتبك على مدار اللحظة مع الاحتلال، لا يعرف للاستسلام طريقًا، بل يسير نحو التعلم والتميز على الدوام.



بدوره، شكر الوزير مراد الوفد الزائر على زيارته، معبرًا عن مدى ارتباطه بفلسطين لما تمثله من قضية مركزية للأمة العربية، قائلاً: إن القضية الفلسطينية هي القضية الأساس، ومن واجب الجميع دعمها بكل السبل الممكنة، ودعم شعبها الأبي.



ونوه إلى أن الجامعة اللبنانية الدولية ستبقى على عهدها في دعم الطلاب الفلسطينيين في الداخل والشتات.









