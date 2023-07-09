الأحمد: كافة الفصائل تسلمت دعوة لحضور اجتماع الأمناء العامين

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد اليوم الأحد 9/7/2023، أن رئيس السلطة محمود عباس وجه دعوة لكافة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح الأحمد، أن الاجتماع سيعقد في يوم 30 تموز/يوليو الجاري، لافتاً إلى أن الدعوات تمت بعد التشاور مع مصر، وقد سلمت لكافة الفصائل مساء اليوم، دون استثناء.

وأكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي، تلقي الحركة دعوة مصرية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه القاهرة.

فيما رحبت "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية" اليوم الأحد، بالاجتماع المرتقب للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن "الحركة تلقت دعوة رسمية من الجانب المصري لحضور اجتماع (الأمناء العامين) في منظمة التحرير الفلسطينية، نهاية الشهر الجاري".

فيما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تلقيها دعوة لاجتماع الأمناء العامين بالقاهرة.