مصدر في الجهاد: الحركة تلقت دعوة مصرية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين

أكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد 9/7/2023، تلقي الحركة دعوة مصرية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه القاهرة.

وأوضح المصدر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الحركة تلقت دعوة من مصر للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين المزمع عقده نهاية شهر يوليو الجاري.

وكانت مصر وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع للأمناء العامين، في ٣٠ من الشهر الحالي.

وفيما سبق، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة في تصريحات لوكالة إيرنا الإيرانية، أن الحركة لن ترفض دعوة رئيس السلطة محمود عباس لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل، طالما أنها تأتي في سياق مواجهة العدو وفي سياق ترتيب الوضع الفلسطيني، مضيفاً أن الجهاد وحماس أصدرتا بياناً مشتركاً دعتا فيه إلى لقاء الأمناء العامين.

فيما رحبت "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية" اليوم الأحد، بالاجتماع المرتقب للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن "الحركة تلقت دعوة رسمية من الجانب المصري لحضور اجتماع (الأمناء العامين) في منظمة التحرير الفلسطينية، نهاية الشهر الجاري".

فيما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تلقيها دعوة لاجتماع الأمناء العامين بالقاهرة.