مخابرات السلطة تستدعي القيادي حمامرة ومازالت تحتجزه دون معرفة الأسباب

اعتقل جهاز مخابرات السلطة المحرر جمال حمامرة (56 عامآ) القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في بلدة حوسان قضاء مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، عقب استدعائه للمقابلة في مقر الجهاز.

وكانت مخابرات الاحتلال قد استدعت القيادي حمامرة للمقابلة لديها الخميس الماضي، حيث رفض الاستجابة، ليتم استدعاؤه لدى مخابرات السلطة دون الكشف عن مصيره أو أسباب الاعتقال.

والقيادي حمامرة أمضى في سجون الاحتلال 15 عامآ، وهو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1991م،كما تعرض لمحاولة اغتيال على يد القوات الصهيونية الخاصة عام 1992م.

والشيخ حمامرة، متزوج ولديه أربعة أبناء، وحاصل على شهادة الماجستير ويعمل مدرساً لمادة التكنولوجيا، وقد اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال وأمضى ما مجموعه 12 عاماً في سجون الاحتلال.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق مجاهدي شعبنا وكوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة.