الشيخ عزام لوزير يمني: القضية الفلسطينية تحتاج جهود وطاقات كل شعوب الأمة

استقبل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، اليوم الأحد 9/7/2023، الوزير المفوض بالسفارة اليمنية رضوان الحيمي، في مقر إقامته بدمشق.

وأكد الشيخ عزام على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الفلسطيني واليمني، مشدداً على ضرورة تعزيزها وتوثيقها.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى تضافر كل الجهود والطاقات في الأمة العربية والإسلامية لنصرتها.

ودعا الشيخ عزام إلى ضرورة توحيد صفوف الأمة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد شعوبها ومقدساتها.

من جانبه، أعرب الوزير الحيمي عن تقديرهم واحترامهم للبطولات والتضحيات التي تسطرها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مؤكدًا أن من واجب كل عربي ومسلم أن يدعم هذه الجهود المباركة، التي تنتصر للأمة كلها.

ولفت إلى أن الإنجاز الكبير الذي حققته كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس ومعها كل قوى المقاومة الفلسطينية في معركة (بأس جنين) لا يعدو كونه وسام بطولة جديد يُضاف إلى قاموسكم الزاخر.

وبيَّن الحيمي أن الجمهورية اليمنية ممثلةً بسماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة وخلفه الشعب سيظلون مع فلسطين حتى تحقيق النصر وتحرير المسجد الأقصى وكل فلسطين من دنس المحتلين الصهاينة.