دعاء مستجاب في الحر الشديد- دعاء الحر "اللهم أجرنا من حر جهنم"، عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانَ يومٌ حارٌّ ألقى اللهُ تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهل الأرضِ فإذا قال العبدُ فقالَ الرَّجلُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ حرَّ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من حرِّ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه، فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ".

ومع دخولنا في فصل الصيف وبدء ارتفاع حرارة الشمس نقدم لكم دعاء الحر الشديد...اللهم أجرنا من حر جهنم:





دعاء الحر الشديد- اللهم أجرنا من حر جهنم

اللهم يا رب أجرنا من حر جهنم واصرف عنا النار، اللهم اصرف هذا الحر الشديد عن بيوتنا، اللهم ارزقنا رحمة واسعة تنجينا من الهلاك.

اللهم أبعد عنا هذا الحر الشديد، اللهم لا تجعل لنا فيه المرض ولا الهلاك، اللهم خفف حرارة الشمس عنا ولا تجعلها تؤثر علينا.

اللهم أجرنا من نار جهنم وألطف بنا يا الله اللهم نجنا مما نحن فيه، اللهم أجرنا من الحر الشديد الذي نعاني منه، اللهم احشرنا مع المتقين.





دعاء الحر الشديد 2023

اللهم يا مفرج هم المهمومين ويا ميسر كرب المكروبين ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وارزقنا الرزق الحلال الطيب الوفير، اللهم خفف عنا حرارة الشمس.

لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر جهنم.

قال الله لجهنم "إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك وإني أشهدك أني قد أجرته منك".

اللهم خفف عنا الحرارة التي نعاني منها، اللهم اجعلها بردًا وسلامًا علينا وأجرنا من النار في الآخرة.

اللهم إنا نعوذ بك من جهنم ونعوذ بك من الحرارة في الدنيا، اللهم بدل حالنا إلى أفضل حال وارزقنا الستر والثبات واهدنا للحق.

دعاء ارتفاع درجة الحرارة الجسم

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بَاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ يُعَارُ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.





دعاء الاستعاذة من حر جهنم

اللهم أجرني من النار.

اللهم يا رب إني أعوذ بك من حر اليوم وحر جهنم.

اللهم إني أعوذ بك من حر هذا اليوم ومن حر نار جهنم.

دعاء للعمال

اللهم اجعل لي من كل عمل اعمله والطريقة التي اعمل بها سببا لنيل الهداية، والسعادة وسرور لي ولكل من أقابله في هذا اليوم.

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

دعاء للميت في الحر

اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا.

اللهم يا رب اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار .

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان .