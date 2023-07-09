بالصور شاهد| الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري

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شاهد| الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:03 م
09 يوليو 2023
صور مباشرة الان .الاستعدادات لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري
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