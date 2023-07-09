بالصور شاهد| الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:03 م
09 يوليو 2023
صور مباشرة الان .الاستعدادات لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري (6).jpeg
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صور مباشرة الان .الاستعدادات لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري






صور مباشرة الان .الاستعدادات لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري (1).jpeg
صور مباشرة الان .الاستعدادات لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري (8).jpeg
صور مباشرة الان .الاستعدادات لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري (7).jpeg
صور مباشرة الان .الاستعدادات لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري (6).jpeg
صور مباشرة الان .الاستعدادات لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري (4).jpeg
صور مباشرة الان .الاستعدادات لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري (5).jpeg
صور مباشرة الان .الاستعدادات لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري (3).jpeg
صور مباشرة الان .الاستعدادات لاستقبال الحجاج من معبر رفح البري (2).jpeg
 

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