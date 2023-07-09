أهم ميزات تطبيق "ثريدز"- تفاصيل تطبيق ثريدز Threads

أهم ميزات قادمة إلى تطبيق "ثريدز"- تفاصيل تطبيق ثريدز Threads- تمكن تطبيق ثريدز Threads التابع لمنصة إنستغرام والمنافس لتطبيق تويتر من جذب عدد كبير من المستخدمين منذ انطلاقته يوم الخميس الماضي.

أهم ميزات قادمة إلى تطبيق "ثريدز"- تفاصيل تطبيق ثريدز Threads

ووصل عدد المستخدمين للتطبيق ما يقارب الـ 50 مليون مستخدم في أيام قليلة وهو رقم قياسي لم يسبقه اليه أي من التطبيقات السابقة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع التطبيق بالرغم من تشابه فكرته مع تويتر، الذي يمتلكه الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك.

ميزات قادمة إلى تطبيق ثريدز Threads المنافس لـ تويتر

يتشابه تطبيق ثريدز مع تويتر بالعديد من الأمور ويختلفان في بعض التفاصيل، حيث حتى اللحظة لا يمكن ارسال رسالة مباشرة عبر ثيردز على عكس تويتر.

ولتطوير ثريدز حتى يصبح منافسًا لتطبيق تويتر، أعلن رئيس منصة إنستغرام السيد آدم موسيري، عن مزايا جديدة قادمة إلى التطبيق من هدفها أن تزيد من المستخدمين وتسهل عليهم.

تفاصيل تطبيق ثريدز Threads

وكشف موسيري أن المزايا القادمة هي تعديل المنشورات وهي ميزة متوفرة في تويتر، وتفعيل الوسوم "الهاشتاغ" الذي بات من الادوات الضرورية على السوشال ميديا.

وأضاف موسيري أن إمكانية التنقل بين عدة حسابات ستصبح متاحة قريبًا للمستخدمين، وأردف أنه سيتم تحسين البحث عبر التطبيق، كما سيتمكن المستخدمين من رؤية المنشورات الخاصة بالحسابات التي يتابعونها فقط.

ومن المزايا الأخرى التي من المقرر ان تتوفر قريبًا كشف رئيس إنستغرام، إلى توفير خدمة الصور المتحركة، والمشاركة المباشرة من تطبيق إنستغرام.

وأكد رئيس انستغرام إن المطورين يعملون حاليًا على إضافة قسم خاص بالموضوعات الرائجة، مع إمكانية الإشارة إلى الأشخاص في الصور ومقاطع الفيديو مع توفير نسخة خاصة لسطح المكتب، وإضافة خاصية الترجمة.

ولم يتم الكشف بعد عن موعد هذه الميزات الجديدة التي من المفترض ان تساعد في زيادة عدد المستخدمين على تطبيق ثريدز Threads.