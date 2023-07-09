بايدن يهاجم نتنياهو: حكومته تضم وزراء أكثر تطرفاً

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأحد 9/7/2023، إن "إسرائيل" والسعودية لا تزالان بعيدتين عن إمكانية تطبيع العلاقات الثنائية بينهما، لافتاً إلى "طريق طويلة" أمام التطبيع بين تل أبيب والرياض.

واعتبر الرئيس الأميركي، في تصريحات صدرت عنه في مقابلة أجراها مع قناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية، أن وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، "الذين يريدون استيطانيا في كل مكان هم جزء من المشكلة"، علما بأن واشنطن كانت قد كثّفت جهودها في محاولة للتوسط في توسيع "اتفاقيات أبراهام" ودفع الرياض للانضمام إلى دول عربية وخليجية طبّعت مؤخرا مع "تل أبيب".

وشن بايدن هجوماً غير معهود على نتنياهو وقال إن حكومة الأخير تضم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) هم الأكثر تطرفًا الذين رأيتهم في حياتي، وأعود بالزمن إلى غولدا مئير. بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير جزء من مشكلة الضفة الغربية" المحتلة.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض، قال بايدن إن رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، قادم قريبا إلى البيت الأبيض في زيارة، في حين اعتبر أن نتنياهو "يحاول التعامل مع ائتلافه الذي وصفه بالأكثر تطرفا، وأضاف "نتحدث مع الإسرائيليين بانتظام ونأمل أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو الاعتدال".