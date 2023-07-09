اضبطه الآن.. تردد قناة المرأة العربية على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة المرأة العربية الجديد 2023 يعتبر تردد قناة المرأة العربية من أكثر القنوات التي يزداد البحث عنها، ويرجع ذلك إلى أن هذه القناة تعد واحدة من أهم القنوات العربية التي تعمل على عرض المحتوى الإذاعي الذي يخص المرأة، حيث تعرض القناة برامج خاصة بالعناية بالمرأة، لذا يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" التردد الخاص بقناة المرأة العربية على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة المرأة العربية 2023على نايل سات

ويُعَدّ تردد قناة المرأة العربية 2023 أحد الترددات الشهيرة على النايل سات، لأنها تهتم بكل ما يتعلق بالمرأة. تقدّم القناة برامج متنوعة ومفيدة للمرأة العربية، مثل العناية بالبشرة، والشعر، والملابس والتجميل، وبرامج صحية وأخرى ثقافية.

تعتبر قناة المرأة العربية واحدة من أهم القنوات الفضائية اللبنانية التي تصد رسالة هامة للنساء العربيات، وتجتذب ملايين من المشاهدين من دول الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، تتطرق القناة إلى قضايا المرأة العربية بشكل شامل، وتناقش مختلف المواضيع المتعلقة بالمرأة ككيفية ادارة الوقت والمال والحياة الأسرية والشخصية وعلاقات العمل، وغيرها من الأمور.

يمكنك تنزيل التردد الجديد لقناة المرأة العربية على النايل سات من خلال معلومات التردد المتوفرة على المواقع الإلكترونية، مع تأكد من المعلومات المذكورة لتبقى على اتصال بكل جديد ومميز.

إذا كنت تبحث عن قناة تهتم بشؤون المرأة، فإن قناة المرأة العربية هي الخيار الأمثل بالنسبة لك. وتتميز هذه القناة بأنها تقدم محتوى متنوع يلبي احتياجات المرأة العربية في مجالات مختلفة، مثل الصحة والجمال والطبخ وغيرها.

ولذلك، تعد قناة المرأة العربية من بين أفضل القنوات العربية التي تهتم بشؤون المرأة.

وتمتاز هذه القناة بوجودها على النايل سات، حيث يمكنك الاستمتاع بمحتواها الغني والمتنوع. وتعرض قناة المرأة العربية برامج رائعة ومميزة تهدف لتسليط الضوء على شؤون المرأة العربية وتقديم النصائح والإرشادات التي تمكن المرأة العربية من العيش بصحة جيدة وعافية وجمال.

تردد قناة المرأة العربية على النايل سات

10815

معدل الترميز

27500

معامل تصحيح الخطأ

5/6

البرامج التي تقدمها قناة المرأة العربية

من خلال التطرق إلى معرفة تردد قناة المرأة العربية، يمكن معرفة بعض البرامج التي يتم تقديمها على القناة والتي تتمثل في:

برنامج هي والرجل الذي تقدمه فاتنة حمدون.

برنامج نصائح سليمة الذي تقدمه سليمة حرب.

برنامج من يوم ليوم الذي تقدمه عبير نخلة حداد.

برنامج ع الطبيعة مع سليمة الذي تقدمه سليمة حرب.

برنامج كله سر الذي يقدمه العالم الفلكي الأستاذ يوسف الفتوني.

برنامج ملكات الذي تقدمه الدكتورة سوسن السيد.

برنامج دوا على الهوا الذي تقدمه كارول باسيل.

برنامج حوار خاص الذي تقدمه الإعلامية سوسن السيد.

برنامج سياحة لكل الفصول الذي تقدمه الإعلامية نضال شهاب.

برنامج الحوار الاقتصادي الذي تقدمه الإعلامية غادة بلوط زيتون.

برنامج Weekly Events الذي تقدمه راغدة الحلبي.

برنامج Ladies Tech الذي يتم تقديمه مع شربل غريب.

برنامج Naturally Claude الذي يتم تقديمه مع كلود سعد.

برنامج Sway Me Now الذي تقدمه جيسيكا عبد الأحد.

شرح طريقة ضبط تردد قناة المرأة العربية

بعد التعرف على تردد قناة المرأة العربية يمكن معرفة كيفية ضبط قناة المرأة العربية على التلفزيون، حيث تتمثل الطريقة في الآتي:

يتم الدخول إلى القائمة Menu من جهاز التحكم الخاص بك.

يتم الضغط على خيار التثبيت اليدوي.

قم بإضافة التردد الخاص بقناة المرأة العربية.

يتم إدخال الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على زر OK من جهاز التحكم.

يتم الانتظار لبعض ثوانٍ وسيتم تحميل القناة على التلفزيون.