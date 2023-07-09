الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية شاملة في السودان

حذرت الأمم المتحدة اليوم، الأحد، من أن السودان "على حافة حرب أهلية شاملة" قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها، غداة غارة جوية على أم درمان بضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أسفرت عن 22 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "الحرب المستمرة بين القوات المسلحة دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها"، بحسب ما أفاد بيان صادر عن نائب المتحدث باسمه، فرحان حق.

ودان غوتيريش "الغارة الجوية في أم درمان بالسودان، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل بحسب تقارير".

وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أعلنت في بيان، أمس، أن "قصف للطيران الحربي فجر السبت يودي بحياة 22 مواطنا ويخلف عددا كبيرا من الجرحى" في منطقة دار السلام العامرية في أم درمان. ونشرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، لقطات مصورة تظهر جثثا على الأرض بعضها مقطّعة الأطراف.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتنفيذ الغارة، مشيرة الى أنها أدت الى مقتل 31 شخصا على الأقل. ودانت في بيان "الهجوم البربري الذي نفذته قوات الانقلابيين على مواطني مربع 22 دار السلام"، واصفة إياه بـ "جريمة نكراء في حق الإنسانية". وقالت إنه أدى الى "مقتل أكثر من 31 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين".

وأكد سكان في دار السلام العامرية، اليوم، أن ما شهدوه كان "قصفا جويا قُتل فيه 22 شخصا بينهم اطفال"، علما أن الجيش هو الوحيد بين طرفي النزاع الذي يمتلك سلاح جو.

الا أن القوات المسلحة نفت في بيان، اليوم، "تعامل القوات الجوية يوم أمس مع أي أهداف معادية في أم درمان". واتهم الجيش قوات الدعم السريع بـ"قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ، تزامنا مع تحليق طائراتنا لمحاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورا وبهتانا".

وشهدت أحياء جنوب الخرطوم "اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة"، على ما أفاد شهود عيان.

ويشهد السودان، منذ 15 نيسان/أبريل، معارك بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأدّى النزاع الى مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها، بالإضافة إلى إقليم دارفور، حيث حذّرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، والنزاع فيه يتّخذ أكثر فأكثر أبعاداً عرقية.

وأعرب غوتيريش، بحسب بيان المتحدث، عن "قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق"، منددا بـ"تجاهل تام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان". وجدد دعوته إلى وقف القتال و"الالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية".

وشهدت مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، ليل السبت، اشتباكات بين قوات البرهان وقوات دقلو، بحسب شهود عيان. وكان طرفا النزاع أبرما أكثر من هدنة، غالبا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، سرعان ما كان يتمّ خرقها.