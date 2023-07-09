بعد الحج..متى سيغادر الفوج الأول لأداء العمرة من قطاع غزة؟

تحدث رئيس جمعية شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور، اليوم الأحد9/7/2023م، عن موعد مغادرة الفوج الأول لاداء مناسك العمرة من قطاع غزة.

وقال أبو مذكور خلال تصريحات صحفية :" نتوقع مغادرة أول فوج من قطاع غزة لأداء مناسك العمرة في الموسم الجديد، خلال شهر أغسطس المقبل".

وأضاف:"إن موسم العمرة يبدأ في السعودية اعتبارًا من شهر محرم هجري (يبدأ في 19 يوليو)، وسنعقد اجتماعًا مع الجانب المصري للاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بموسم العمرة وتحديد التسعيرة ومواعيد الرحلات ثم إمضاء العقود".

وبشأن التسعيرة المتوقعة لاداء مناسك العمرة، أكد أبو مذكور أن تسعيرة العمرة لم يتم تحديد قيمتها بعد، لافتاً إلى أن بعض المواطنين بدأوا بالتسجيل في مكاتب الحج والعمرة للموسم الجديد وهناك تحضيرات جارية حاليًا،.

يشار إلى أن تسعيرة العمرة الخاصة بأهالي غزة للموسم الماضي بلغت قرابة 1200 دينار.