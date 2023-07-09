مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم روسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد9/7/2023م، مقتل أكثر من 600 جندي، وتدمير مستودعات للأسلحة الغربية خلال احباطها هجوم للقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي :" إن القوات الأوكرانية حاولت شن هجمات على محاور دونيتسك، وجنوب دونيستك، وكراسنو - ليمان، وتمكنت القوات الروسية من التصدي لها وإحباطها جميعها".

وأضافت:" أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة على هذه المحاور تجاوزت 200 جندي ومرتزق أجنبي، كما تم تدمير 4 دبابات وعدد من الآليات والمعدات العسكرية غربية الصنع".

كما أحبطت القوات الروسية محاولات القوات الأوكرانية تنفيذ عمليات استطلاع وتخريب وتمكنت من القضاء على 80 جنديا، وتدمير آليات عسكرية ومدافع ذاتية الحركة.

وعلى محور خيرسون تم القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة و8 عربات ونظام مدفعي أمريكي الصنع.

ووجه سلاح الطيران والمدفعية ضربات دقيقة لتجمعات القوات الأوكرانية ومستودعات للأسلحة خلال اليوم الماضي في مقاطعة زابوروجيه.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 10 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة.