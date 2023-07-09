اعتقال مقدسي وتمديد اعتقال آخرين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد9/7/2023م، مواطنا مقدسيا من بلدة الطور شرق القدس المحتلة،و يمدد اعتقال ثلاثة آخرين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أبو سبيتان بعد اقتحام البلدة، كما داهمت مستشفى جمعية المقاصد الخيرية.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قوات الاحتلال مددت توقيف الشابين المقدسيين محمد وأسامة فاخوري حتى الخميس المقبل.

كما مددت توقيف الفتى المقدسي محمد طحان حتى الـ9 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ومددت توقيف المقدسي إسماعيل الحلواني حتى الـ23 من الشهر الحالي، بحسب الهيئة.