الوزير المجدلاني يعلن موعد صرف الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة

أعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد9/7/2023م، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة الغربية.

وأكد المجدلاني في تصريحات صحفية، أن وزارته أنهت كل الإجراءات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بشأن صرف الدفعة الثانية من شيكات الشؤون الاجتماعية

وأشار إلى أن المستفيدين من البنك الدولي ستكون نسبة الصرف 700 شيقل، والبقية بنفس النسبة التي تصرفها الوزارة بشكل اعتيادي، مبيناً أن عدد المستفيدين من التنمية الاجتماعية يبلغ 116 ألف أسرة.

وحول صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، أكد المجدلاني أن عملية صرف شيكات الشؤون الاجتماعية ستتم قبل نهاية الشهر يوليو7 الجاري.

يذكر أن أخر دفعة تم صرفها لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، كانت نهاية شهر رمضان المبارك 2023م.