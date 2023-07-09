"الكابينت الإسرائيلي" يعقد جلسة طارئة لمناقشة أمنية عاجلة

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الأحد 9/7/2023م "إن الكابينت الإسرائيلي سيعقد عصر اليوم جلسة طارئة لإحاطة أمنية عاجلة".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن وزراء الكابينت تلقوا قبل قليل إشعارا حول عقد جلسة في تمام الساعة 4:30 مساء اليوم، لإحاطة أمنية.

ووجهت "إسرائيل"، اليوم، رسالة تهديد لحزب الله اللبناني بشأن الخيام المقامة على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وبحسب قناة 12 "الإسرائيلية"، فإن "إسرائيل" وجهت رسالة عبر قوة الأمم المتحدة إلى حزب الله اللبناني بأنها ستزيل الخيام التي أقامتها على حدود الأراضي المحتلة، حتى لو استدعى ذلك اندلاع جولة قتال تستمر لأيام.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، غادر صباح اليوم، جلسة الحكومة على وجه السرعة للحصول على تحديثات أمنية من سكرتيره العسكري .

وبحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، فإن المغادرة السريعة لجلسة الحكومة التي قام بها "نتنياهو" وصفت بالضبابية بعد احاطة امنية عاجلة، تتعلق بالأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية، ابلغ "نتنياهو" الوزارء بعد ذلك أن جهود الوسطاء فشلت بإقناع حزب الله بإزالة الخيام .