رئيس اركان جيش الاحتلال: نواجه الكثير من المخاطر على مختلف الجبهات والأصعدة

وجه رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي كلمة لرافضي الخدمة بقوات الاحتياط في الجيش، على خلفية تنامي الاحتجاجات على التعديلات القضائية.

وقال "إن إسرائيل تواجه تهديدات كثيرة وعلى مختلف الأصعدة والجبهات، داعيا جنود الاحتياط إلى الالتزام "بواجبهم الوطني في الدفاع عن إسرائيل".

وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل تغيير قائد القيادة الجنوبية في مقر القيادة في بئر السبع: "هذه الأيام تلزمنا بالتركيز على المهمة الأمنية والتلاحم الذي يدعمها، لنكون جاهزين لأي تحد وفي أي ساحة" .

وتابع: "ليس لدينا السلطة في الوضع الراهن للامتناع عن المشاركة في مواجهة التحديات المهمات الطارئة، وقد رأينا في الآونة الأخيرة في كل من عملية الدرع والسهم وفي العملية الأخيرة في جنين أن الساحات تؤثر على بعضها البعض، وبالتالي فإن الحكمة مطلوبة في استخدام القوة، ونحتاج إلى أوامر مكانية مستقلة وقوية".

وأشار إلى أنه "في بعض الأحيان لا بد من دفع ثمن لنجاح المهمات وقد يكون هذا الثمن دم الجنود الإسرائيليين، فهناك ثمن دم مؤلم في ممارسة هذه السلطة، فقدنا الأسبوع الماضي، لكن الحرب على الإرهاب لا تنتهي بعملية واحدة، ويتطلب الأمر تصميما عمليا ومثابرة جنبا إلى جنب مع مرونة الدولة ومواطنيها".