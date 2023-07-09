الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس الشيخ حسن يوسف

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف (65 عامًا)، بعد اعتقاله 20 شهرًا بشكل متواصل.

وقالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف من بلدة بيتونيا برام الله قبل قليل، بعد اعتقال دام 20 شهرًا.

والشيخ حسن قيادي بارز في حركة “حماس” بالضفة الغربية، وأفرج عنه من سجن عوفر العسكري، وسط الضفة المحتلة.

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال يوسف، فجر الـ 13 من كانون أول/ ديسمبر 2021، عقب مداهمة منزله في بلدة بيتونيا، غربي مدينة رام الله.

وأمضى القيادي حسن يوسف 24 عامًا في سجون الاحتلال مع الاعتقال الأخير، معظمها في الاعتقال الإداري، خلال أكثر من 20 اعتقالًا تعرض لها، وهو أحد مبعدي “مرج الزهور”.