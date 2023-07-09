سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9/7/2023، يهتم كثير من المصرين بأسعار الذهب في فصل الصيف والذي يشهد ارتفاع في الزواج حيث يعد شراء الذهب متطلب من متطلبات العروسة "كزينة وادخار لها في حياتها الزوجية.

وشهد سعر الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023استقراراً في الأسواق المصرية ، عقب آخر انخفاض سجله أمس السبت، ما أدى إلى ارتفاع معدل البحث حول معرفة سعر الذهب لجميع الأعيرة لحظة بلحظة، خاصة سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في الأسواق المصرية، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين أيديكم قائمة أسعار الذهب في مصر والتي جاءت على النحو التالي :

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بالمصنعية اليوم الأحد 9/7/2023م

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 9 يوليو 2023

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم الأحد 9 يوليو، نحو 2486 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 9 يوليو 2023

حقق سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 9 يوليو، استقرارا عند 2175 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 9 يوليو 2023

شهد في سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 9 يوليو، ثباتا نحو 1864 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 9 يوليو

وصل سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد 9 يوليو، نحو قيمة 17400 جنيه.

أسعار الذهب العالمية اليوم الأحد 9 يوليو 2023

سجل سعر الذهب في السوق العالمية اليوم الأحد 9 يوليو 2023، قيمة 1925 دولارا.