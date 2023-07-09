أخر المعلومات بشأن صرف مخصصات التنمية الاجتماعية ..هل الصرف سيكون قريباً؟

أعلنت التنمية الاجتماعية اليوم الأحد 9/7/2023، عن انتهاء كافة إجراءات صرف شيكات الشؤون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بعد تأجيلها المتكرر.

وكشفت التنمية الاجتماعية أن عملية صرف شيكات الشؤون سيكون قبل نهاية الشهر الجاري.

الاعلان المتكرر لصرف شيكات الشؤون دون مصدر رسمي أثار حالة من الغضب الواسع في الشارع الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وقد أعلن في وقت سابق مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون أنه "في حال لم تُصرف المخصصات قبل عيد الاضحى فإنها ستُصرف بعده مباشرة.

وكان من المتوقع أنه بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى في عام 2023، سيتم دفع مستحقات الرعاية الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وفقًا لوزير التنمية الاجتماعية في رام الله أحمد مجدلاني.

ويبلغ عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

ووعد الوزير أحمد مجدلاني في تصريحات سابقة أن يكون هناك التزام بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية كل ثلاثة أشهر".

وتستفيد 13 ألف أسرة من منحة البنك، نصفها من مستفيدي الشؤون الاجتماعية، والنصف الآخر من مستفيدي وزارة العمل، ستُصرف بالتزامن مع مخصصات الشؤون الاجتماعية.

ويُسهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها.