تحديث - تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي Geographic Abu Dahbi 2023 على نايل سات HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي Geographic Abu Dahbi 2023 على نايل سات HD ، وبحث أكثر من مليون شخص منذ شهر كامل على جوجل الشهير وأيضا في مواقع الكترونية والتواصل الاجتماعي كافة ومن أجل التعرف على التردد وضبطته على الرسيفر وبالتالي مشاهدة جميع محتوى القناة التي تعرضه بكل سهولة تامة وفي هذه المقدمة نشير لكم إلى أن القناة تم اطلاقها في الولايات المتحدة في 12 يناير 2001 وهي مشروع مشترك بين الجمعية الجغرافية الوطنية و نيوز كوربوريشن ومن هذا المنطلق قام فريق الموقع في نشر هذه المقالة على جميع التفاصيل فيها وتعميمها للاستفادة ومن أجل التعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وعن الباقي فهو التالي .

تردد ناشيونال جيوغرافيك HD نايل سات 2023

تقوم القناة بعرض محتواها على الكثير من الأقمار الصناعية المختلفة و قد انتشرت كثيرا بنسختها العربية أبو ظبي على مستوى الوطن العربي نظراً لما تقدمه من محتوى مختلف عن باقي القنوات، فهي تأخذ المشاهدين الى عالم آخر كما انها تتميز بانها ناطقة باللغة العربية و بإمكانكم استقبال تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات بجودة HD كالاتي. تردد ناشيونال جيوغرافيك HD نايل سات، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 .

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات HD

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على نايل سات SD :

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي المفتوحة 2023

أفلام قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة

أولاً: أبو كالبيس: وفي هذا الفيلم يعرض الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.

ثانيًا صنارة الصيد: ويعرض على شاشة القناة صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.



ثالثًا: عمليات نقل عملاقة: وتبث ناشونال جيوغرافيك سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

رابعًا: أساطير العالم الجليدي: ويعرض للمشاهدين دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي Geographic Abu Dahbi 2023 على نايل سات HD نتمىن ان تكون قد نالت اعجابكم .