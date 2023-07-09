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الإعلام العبري : إصابة متوسطة جراء إطلاق نار في يروحام بالنقب
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:16 م
09 يوليو 2023
الإعلام العبري : إصابة متوسطة جراء إطلاق نار في يروحام بالنقب
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