الإعلام العبري : إصابة متوسطة جراء إطلاق نار في يروحام بالنقب 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:16 م
09 يوليو 2023
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الإعلام العبري : إصابة متوسطة جراء إطلاق نار في يروحام بالنقب 

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