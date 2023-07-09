خيم حزب الله تدفع نتنياهو لمغادرة اجتماع الحكومة على وجه السرعة مع وزير الحرب!

غادر رئيس وزارة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد 9/7/2023 جلسة الحكومة على وجه السرعة للحصول على تحديثات أمنية من سكرتيره العسكري .

وقال الاعلام العبري ان المغادرة السريعة لجلسة الحكومة التي قام بها نتنياهو وصفت بالضبابية بعد احاطة امنية عاجلة.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم ان رئيس الوزراء نتنياهو خرج مع غالانت والسكرتير العسكري من اجتماع الحكومة إلى مكتبه الخاص لإجراء مشاورة أمنية عاجلة وغير عادية.

وقالت مصادر اعلامية ان التحديث الأمني يتعلق بالحدود اللبنانية.

وقال يائير ليفي مراسل موقع بلورست العبري أنه تم إبلاغ نتنياهو بفشل المسار الدبلوماسي بشأن إخلاء خيم حزب الله المقامة داخل الأراضي "الإسرائيلية"

ومن جانبه أبلغ نتنياهو الوزراء أن جهود الوسطاء فشلت بإقناع حزب الله بإزالة الخيام .

وكانت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" ذكرت ان عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر من حزب الله، تخطوا يوم الأربعاء الماضي، الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل"، عند بلدة منارة الإسرائيلية الحدودية.

وقالت الاذاعة ان تخطي عناصر حزب الله جاء خلال تنفيذ الجيش الإسرائيلي أعمال في المنطقة. وكان الجنود اللبنانيون مسلحين وبزيهم العسكري.

ويأتي هذا الحدث بعد أسابيع من إقامة حزب الله موقعا عسكريا داخل مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل، حيث نصب خيمتين ويتواجد فيها عناصر مسلحة من حزب الله تحت أنظار قوات الجيش الإسرائيلي.

وقالت تقارير إسرائيلية إن حزب الله أخلى خيمة واحدة، فيما بقيت الخيمة الثانية في الموقع، ويتواجد فيها مسلحون من حزب الله.