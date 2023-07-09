السلطة تواصل اعتقال كوادر للجهاد من طولكرم وجنين

تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال عدد من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة المحتلة، وترفض الكشف عن مصيرهم والاستجابة لمطالب الإفراج عنهم والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.

فقد اختطفت أجهزة أمن السلطة المجاهدين: مراد وليد ملايشة (34 عاماً) ومحمد وليد براهمة (37 عاماً) من محافظة جنين، على حاجز طيّار للأمن الوطني قرب طوباس خلال طريقهما لإسناد المقاومين في مدينة جنين ومخيمها التي تعرضت لعدوان صهيوني غاشم.

والمحرران مراد ملايشة ومحمد براهمة من أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال، وقد أمضيا ما يقارب الـ12 عاماً في سجون العدو على عدة فترات، فيما أعلنا الإضراب عن الطعام في زنازين مخابرات السلطة في "مسلخ أريحا" احتجاجاً على جريمة اعتقالهما والاعتداء عليهما.

كما أقدم جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية الثلاثاء 4-7-2023م على اعتقال المجاهد جميل جمال جعار (24 عاماً) من بلدة علار بمحافظة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة، واقتحام منزل عائلته وتفتيش ومصادرة ممتلكات شخصية.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من حملات الاستدعاء والاعتقال السياسي بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة في خدمة مجانية للاحتلال.