القائد النخالة في اتصال مع أهالي شهداء "بأس جنين": ما جرى انتصار كبير يؤسس لمرحلة جديدة

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأخ القائد المجاهد زياد النخالة، سلسلة اتصالات هاتفية بعوائل الشهداء من سرايا القدس وحركة الجهاد الإسلامي والمواطنين من أبناء شعبنا الذين ارتقوا خلال ملحمة بأس جنين البطولية.

وأكد القائد النخالة، خلال حديثه لعوائل الشهداء، مدى اعتزاز الحركة بكل قطرة دم سالت في سبيل هذا الأنموذج البطولي، الذي وقف فيه شعبنا المجاهد ومعه المقاومة بكل بسالة وعنفوان، في تأكيد على صلابة الإرادة التي يحملها الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني الإرهابي.

وقال القائد النخالة: إن ما جرى في مخيم جنين هو انتصار كبير في وجه العدوان الصهيوني، قادَتْه كتيبة جنين في سرايا القدس ومعها كل قوى المقاومة، محققة صموداً وبسالة ميدانية كبيرة.

وشدد القائد النخالة على أن هذا الانتصار هو امتداد لكل معارك البطولة التي تقودها سرايا القدس والمقاومة على كل فلسطين، وأن ما جرى يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها أن اليد العليا لشعبنا ومقاومته الصلبة بإذن الله.

وأبدى القائد النخالة خلال حديثه، افتخاره بالحاضنة الشعبية التي ساندت الأبطال المقاومين في ملحمة بأس جنين، وكانوا خير سند للمقاوم الذي مثل بطلقاته وعبواته أسمى معاني القتال والنضال في مسيرتنا الطويلة بمواجهة العدو الصهيوني، مؤكداً الالتزام بالمقاومة على كل شبر في فلسطين.

بدورها، جددت عوائل الشهداء استعدادها للبذل والعطاء؛ فداءً لفلسطين والمقاومة، والتزامها بالاستمرار على درب الأبناء الشهداء الذي سلكه الآلاف من أبناء شعبنا، مشددةً على أن فلسطين تستحق بذل الغالي والنفيس لأجل الحرية والخلاص من الاحتلال.