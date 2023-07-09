واشنطن تمنح أوكرانيا ذخائر عنقودية والبنتاغون تخشى فشلها



منحت واشنطن أوكرانيا نماذج قديمة من القنابل العنقودية التي لا تنفجر فوريا بنسبة 14%، فيما يرفض البنتاغون وصف نسبة الفشل المرتفعة بغير المقبولة”.

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مدى المقذوف الذي يحتوي على القنابل العنقودية قد خضع للتحسين، فيما رفض البنتاغون وصف نسبة الفشل المتوقعة في هذه الذخائر بأنها “مرتفعة بشكل غير مقبول”.

ووفق الصحيفة، قال الضابط الأمريكي المتقاعد، آل فوسبرغ، الذي كان بين من تدربوا على التخلص من الذخائر، إن عملية تطهير المنطقة بعد استخدام هذه المقذوفات ستستغرق وقتا طويلا، لأنه من غير الممكن التعامل معها باليد المجردة.

وأضاف المتحدث أنها “ستكون هناك حاجة إلى حملة تثقيفية للسكان الذين سيعودون إلى هذه المناطق”، والذين قد يعانون من وجود هذه القنابل غير المنفجرة.

وأعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، يوم 7 يوليو، أن الولايات المتحدة قررت نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، وهو الأمر الذي تعارضه الأمم المتحدة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن كييف قدمت لواشنطن ضمانات مكتوبة لتقليل المخاطر على المدنيين، عند استخدام هذا النوع من الذخيرة.