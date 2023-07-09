مقتل 22 شخصاً في قصف جوي للجيش السوداني على مدينة أم درمان

أكدت وزارة الصحة-ولاية الخرطوم يوم أمس السبت 8/7/2023 إن 22 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب العشرات في قصف جوي نفذه الجيش السوداني على غرب مدينة أم درمان مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية أسبوعها الثاني عشر.

وأضافت وزارة الصحة السودانية إن ما لا يقل عن 1133 شخصا لقوا حتفهم في القتال الذي اندلع في العاصمة ومنطقتي كردفان ودارفور مما أثار أعمال عنف عرقية في ولاية غرب دارفور.

ويشن الجيش ضربات جوية ومدفعية بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على مساحات واسعة من العاصمة السودانية الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين عقب اندلاع القتال في 15 أبريل نيسان.

ونشر الجيش السوداني عبر صفحتهم على فيسبوك إن القوات الخاصة قتلت 20 من “المتمردين” ودمرت أسلحتهم.

وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين في الأشهر التي سبقت الحرب بسبب الخلاف على الشكل الذي سيبدو عليه التسلسل القيادي العسكري بعد تشكيل حكومة مدنية بالإضافة إلى مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

مما أدى إلى نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص عن ديارهم منهم ما يقرب من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة.

وأوضحت منظمات الإغاثة إن القتال تسبب أيضا في “أعداد مخيفة” من حالات الاغتصاب واختطاف النساء.

وحتى الآن لم تنجح جهود الوساطة في وقفه وسط تخوفات بجر البلاد إلى حرب أهلية أوسع نطاقا، مما يؤدي إلى تدخل جهات أخرى داخلية وخارجية في الدولة الواقعة بين القرن الأفريقي ومنطقة الساحل والبحر الأحمر في شرق أفريقيا.

وتركز القتال على مدينة أم درمان في الأيام القليلة الماضية حيث إن الجزء الغربي من المدينة يمثل طريق إمداد رئيسيا لقوات الدعم السريع تستخدمه في جلب التعزيزات من دارفور التي تعد مركز قوتها.