الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من اندلاع حرب واسعة على الجبهة الشمالية

حذرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اليوم الأحد، من احتمالية اندلاع حرب شاملة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

ونقلت قناة "كان"، عن تحذير شعبة "أمان"، من أن تآكل قوة الردع في مواجهة "حزب الله" يمكن أن يفضي إلى اندلاع مواجهة شاملة.

وتمثلت تآكل قوة الردع في مواصلة حزب الله في الاستفزازات الفجة على الحدود وما ينتج عنها من مظاهر توتر.

ويكرّس الاحتلال الانطباع، وفقًا لشعبة الاستخبارات، بأنها غير معنية بمواجهة مع "حزب الله" بخلاف سياساتها المتبعة في الأراضي الفلسطينية، وهذا ما يعزز دافعية الحزب لمواصلة "الاستفزازات".

وأكثر مظاهر الاستفزاز صخبا التي أقدم عليها حزب الله، مؤخرا، تمثلت في نصب خيام لعناصره داخل منطقة تعود إلى سيادة إسرائيل"، بحسب "أمام".

وتترافق هذه المظاهر، مع التطورات الأمنية في الضفة الغربية، كما عكست ذلك العملية العسكرية في جنين، وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال، الخميس الماضي، بإطلاق قذيفة من لبنان باتجاه قرية الغجر في مزارع شبعا المحتلة.