خشية انهيارها… "الكابينت" يجتمع اليوم لبحث تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة

أكدت صحيفة يديعوت اليوم الأحد 9/7/2023 "أن الكابينت يجتمع اليوم لبحث تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية بهدف تعزيزها في ظل الحديث عن إمكانية إفلاسها وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية".

وبينت يديعوت أن وزير الحرب غالانت من المقرر أن يقدم المقترحات لمنح تسهيلات للسلطة الفلسطينية في جلسة الكابينت بدعم من نتنياهو .

وأشارت إلى أنه من بين المقترحات إقامة منطقة صناعية جديدة ، بالإضافة لخصومات ضريبية ، وإعادة تصاريح VIP لكبار قادة السلطة.

وبينت أنه تمديد ساعات العمل في معبر اللنبي ، وبحث خطة لتعزيز السلطة الفلسطينية.