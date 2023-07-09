جنود "إسرائيليون" يهددون بوقف التطوع في الجيش رفضًا لـ"خطة الإصلاح"

هدد مئات جنود الاحتلال في وحدة الكوماندوس البحري، اليوم الأحد، من أنهم سيتوقفون عن التطوع في الاحتياط لغاية وقف التعديلات القضائية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية الحالية ويرأسها بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بأن نحو 420 جنديًا من الاحتياط أعلنوا أمس، أنهم سيوقفون تطوعهم، مشيرةً إلى هؤلاء الجنود أرسلوا رسالة مشتركة أرسلوها إلى وزير الحرب يوآف غالانت.

ودعا الجنود، في رسالتهم إلى وقف التعديلات القضائية وأثار احتجاجات ضخمة أدّت إلى تعليق التعديلات مؤقتاً، مشددين على أنّ أمن مستوطني "إسرائيل" في خطر.

وأضاف أن "محرّكات النمو الاقتصاد في حضيض، والساحة الدولية غير مستقرة – الحكومة التي أنت عضوٌ فيها تواصل هجوم التعديلات".

وسبق أن حذّر 700 من جنود الاحتياط من تشكيل العمليات الخاصة، في عريضة لنتنياهو، من أنّ "تمرير التعديلات القضائية، بصورة أحادية الجانب، سيؤدي إلى انهيار تشكيل الاحتياط".

وأعلن نتنياهو، نهاية آذار/مارس الماضي، تعليق خطة التعديلات القضائية التي أطلقها، تحت وطأة الإضرابات والتظاهرات الحاشدة، وذلك حتى الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، والتي بدأت في 30 نيسان/أبريل الماضي، وتستمر 3 أشهر.