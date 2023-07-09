بالصور كتيبة جنين تنشر تحت بند سمح بالنشر (2) صوراً لعدد من المسيرات التي تم إسقاطها خلال العدوان على جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:03 ص
09 يوليو 2023
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نشرت سرايا القدس _كتيبة جنين اليوم الأحد 9/7/2023 ، تحت بند سمح بالنشر (2) صوراً لعدد من مُسيرات الاحتلال التي تمكن المقاومين من إسقاطها خلال معركة  "بأس جنين".

وكانت كتيبة جنين قد أعلنت خلال العدوان الاسرائيلي على المخيم والذي أستمر لـ40 ساعة عن اسقاطها 5 مسيرات بالإضافة لإعطاب عدد من آليات الاحتلال.

وكان الاحتلال اعترف بالأمس باستخدامه 4 مسيرات خلال العدوان الأخير على جنين أبرزها مسيرة  Matrice 300 RTK.

وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً واسعاً  فجر يوم الاثنين 3/7/2023على مخيم جنين، استشهد على إثره 13 فلسطينيا بينهم خمسة أطفال وأصيب 140 آخرين.

 وألحقت العملية العسكرية التي استمرت يومين دماراً في البنى التحتية وشردت عشرات العائلات التي أجبرت على ترك منازلها بحثاً عن ملاجئ آمنة.

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