وزير الحكم المحلي : اجتماع هام في جنين اليوم لحصر الأضرار ووضع آليات لإعادة الإعمار

أكد وزير الحكم المحلي بالضفة المحتلة مجدي الصالح اليوم الأحد 9/7/2023 أن وزارة الحكم المحلي ستعقد اجتماعاً اليوم في جنين لوضع الآليات لعملية حصر الأضرار وإعادة الإعمار.

وأفاد الصالح خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها وكالة " فلسطين اليوم" انه فقد تم تعين وكيل وزارة الحكم المحلي د.توفيق المديري رئيس للجنة الفنية لعملية لحصر الأضرار وإعادة الإعمار بقرار اللجنة الوزارية0

وأوضح الصالح" ستنطلق اليوم الفرق الفنية لحصر الاضرار من مركبات وطرق ومنازل مهدمة وبيوت هائلة للسقوط بشكل كامل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبين الصالح أن اللجنة ستوفي أعمالها في أقل من أسبوعين حيث تضم اللجنة عديد من الوزارات ذات الاختصاص بالإضافة لبلدية جنين واللجنة الشعبية لمخيم جنين وأيضا الغرف التجارية، وستسمر اللجنة الاعمار بالتوافق مع وكالة الغوث وتشغيل لاجئي فلسطين لإعادة الاعمار.

وأضاف الصالح "اليوم سترفع كافة الخطط ومساعدة الناس لضمان حياة المواطنين ورجوعهم إلى منازلهم ، مشيراً إلى أن عشرين عائلة مازالت خارج المخيم لم تتمكن من الرجوع إلى بيوتها.

وأشار الصالح إلى أن جهات الاختصاص قامت بالعمل لإعادة الحياة لمخيم جنين من خلال إعادة التيار الكهربائي وآليات البلدية والأشغال العامة عملت على إزالة الأنقاض وفتح الشوارع.

وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً واسعاً فجر يوم الاثنين 3/7/2023على مخيم جنين، استشهد على إثره 13 فلسطينيا بينهم خمسة أطفال وأصيب 140 آخرين.

وألحقت العملية العسكرية التي استمرت يومين دماراً في البنى التحتية وشردت عشرات العائلات التي أجبرت على ترك منازلها بحثاً عن ملاجئ آمنة.