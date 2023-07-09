كابوس غياب عباس يؤرق "إسرائيل" مجدداً

بالتزامن مع التوترات الإسرائيلية الفلسطينية، والترقب الإسرائيلي لمآلات خلافة رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن)، تتزايد القناعات بتعزز فكرة الدولة الواحدة التي باتت تتحول تدريجياً إلى حقيقة، ما ينسف المشروع الصهيوني الساعي للدولة اليهودية "النقية عرقيّاً".

ومنذ انتخاب عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية أوائل 2005، كان هناك نقاش إسرائيلي مستمر حول "اليوم التالي"، مع ظهور فيض من الافتراضات الأساسية والتهديدات والسيناريوهات المحتملة، لكن الشيء الوحيد الذي يتغير هو الواقع الذي قد يولّد سيناريوهات جديدة، ويطرح تحديات لإسرائيل يكون النقاش حولها محدودًا أو غير موجود، مع ظهور تحذيرات مفادها أن معركة خلافته قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

مايكل ميلشتاين رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية بجامعة تل أبيب، وباحث بمعهد السياسة والاستراتيجية بجامعة رايخمان، ذكر أن "تدهور صحة عباس يتركز على احتمالية تطور صراع عنيف على الخلافة بين تيارات فتح، مما قد يؤدي إلى تفكك السلطة، وظهور تهديدات أمنية لإسرائيل، مع ظهور نقاشات حول خلفاء محتملين شبه دائمين له، أبرزهم حسين الشيخ وجبريل الرجوب وماجد فرج، رغم أنها مجموعة شاحبة من الشخصيات لا يتلقون سوى القليل من التعاطف والثقة في الجمهور الفلسطيني".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، أن "الآونة الأخيرة شهدت نقاشًا حادًا حول اليوم التالي لغياب عباس، وفي قلب هذا الواقع ثلاث فرضيات أساسية: أولها الضعف المتزايد للسلطة التي فقدت السيطرة على شمال الضفة الغربية، وثانيها الاغتراب المتزايد بين الجمهور والسلطة، وهو أمر ملحوظ بشكل خاص بين جيل الشباب، الذين ينظرون للسلطة على أنها نخبة متحجرة، ويرفضون استمرار النظام القائم في اليوم التالي، وإشعال الربيع الفلسطيني، وقد تجلى ذلك بقوة عندما طرد أهالي جنين محمود العالول(قيادي في فتح) الذي أتى لحضور جنازات شهداء جنين".

وأوضح أن "الفرضية الثالثة تتعلق بتعزيز حماس بما ينعكس بعدة طرق، أهمها تعزيز موقعها في غزة.

وأشار إلى أن "الكثير من الفلسطينيين يشعرون بالإحباط بسبب قيادتهم، وقد فقدوا الأمل في رؤية حل الدولتين، ونتيجة لذلك قد يكون اليوم التالي لعباس مصحوبًا بالفعل بالعنف بين تيارات فتح، وتراخي الأجهزة الأمنية الحكومية، مما قد يجرّ إسرائيل إليها، ويعزّز فكرة الدولة الواحدة بشكل تدريجي، نتيجة تلاقي المصالح بين عدة مكونات، أهمها الحكومة الصهيونية الدينية الساعية للقضاء على الخط الأخضر والسلطة الفلسطينية، وتغيير الواقع في الضفة الغربية، والإرهاق الجماعي بين الفلسطينيين، مع أن معظم الإسرائيليين غير مدركين لوجودها، ويهربون من الاعتراف بها".

وأوضح أن "أبو مازن اليوم يشهد مفارقة في حكمه، فهو واحد من أضعف حكام الشرق الأوسط، وليس لديه أوراق اعتماد عسكرية أو شعبية، ويعتمد كليًا على إسرائيل، ولا يبعث الأمل في المجتمع الدولي، ويشهد استمرار سيطرته على ضعف بيئته، وحقيقة أن معظم الفلسطينيين يرون الوضع الحالي بأنه الأقل سوءً، مع أنه ليس لديهم أي تفضيل لهوية الوريث، مما يستدعي من إسرائيل إجراء نقاش مؤثر، لم يحدث بعد، حول السير إلى واقع دولة واحدة يمكن تسريعها بعد عهد أبو مازن".