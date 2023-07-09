بالفيديو أهداف المنتخب المغربي التي هزم فيها منتخب مصر وتوج بطلاً لكأس أمم إفريقيا

فاز المنتخب المغربي الأولمبي الليلة الماضية على المنتخب المصري بلقب بطل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم(تحت 23 عاما) بهدفين مقابل هدف بعد تمديد المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس السبت، بالرباط.

المنتخب المغربي توج بلقب بطل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (تحت 23 عاما)، على حساب نظيره المصري، إثر فوزه بـ(2-1)

ووضع اللاعب المصري، محمود صابر، منتخب بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله بتسديدة قوية لا تُصد ولا تُرد من خارج منطقة الجزاء، بحلول الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعرض للطرد بعد 8 دقائق فقط، لتدخله بقوة ضد اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي.

وأدرك المهاجم المغربي، يانيس بقراوي، التعادل "لأسود الأطلس" بحلول الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول للقاء الذي انتهى وقته الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

واقتنص لاعب خط الوسط المغربي، أسامة تيرغالين، هدف الفوز لأصحاب الأرض، عندما كان الشوط الإضافي الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، في "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله" بالعاصمة المغربية الرباط.

ويذكر أن منتخبي المغرب ومصر كانا قد ضمنا مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس صيف عام 2024، بعد تأهلهما إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم للأقل من 23 عاما، كما التحق بهما منتخب مالي باحتلاله المركز الثالث، بعد فوزه على نظيره الغيني بركلات الترجيح في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، لينتزع البطاقة الثالثة المؤهلة مباشرة لأولمبياد "باريس 2024"، بينما سيضطر منتخب غينيا لخوض الملحق العالمي المؤهل.