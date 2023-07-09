بالفيديو القوات الروسية توقع مدرعات أوكرانية في كمين حقل ألغام

أكد مصدر عسكري روسي، اليوم الاحد، تدمير مدفعية قوات "الجنوب" الروسية، لقوة أوكرانية حاولت التوغل في المنطقة الرمادية على محور دونيتسك.

وقال المصدر، لوسائل إعلام روسية: إن "قوة أوكرانية حاولت التوغل في منطقة أوبورنيك، وظنوا على ما يبدو أن بمقدورهم التوغل في المنطقة لاستخدامها نقطة انطلاق لشن هجوم إضافي".

وأضاف أن فرق الاستطلاع والمسيرات الروسية اكتشفت امرهم، وتم التعامل معهم بقصفهم بالمدفعية.

ونشرت القوات الروسية، مقطع فيديو مصور، لعملية "إبادة" القوات الروسية لدبابات ومدرعات غربية في منطقة العملية الخاصة بأوكرانيا.

وتم الإجهاز عليها بعد وقوعها بحقل ألغام، من القوات المدفعية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في أحدث إحصائية لها، الخميس الماضي، عن المجموع الكلي لخسائر قوات كييف، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير، إذ تم تدمير 452 طائرة 241 مروحيات 4921 مركبة جوية بدون طيار.

وأيضًا، تدمير 426 منظومة الصواريخ مضادة للطائرات 10566 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى 1135 منظومات الصواريخ المتعددة 5370 مدفعية ميدانية ومدافع هاون بالإضافة إلى 11493 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.