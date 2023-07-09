موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري الممتاز ، سؤال يطرحه العديد من المواطنين في مصر وعدد من الدول العربية ، وخاصة ان الجهاز الفني للنادى الأهلي، بقيادة السويسرى مارسيل كولر ، أكد على ضرورة الاستعداد لمواجهة الزمالك بكلاسيكو الكرة المصرية الخميس المقبل ، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكم موعد مباراة نادي الأهلي والزمالك مباراة الكلاسيكو كما يطلق عليها او مباراة قطبي الكرة المصرية .

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري الممتاز – الساعة كم

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، يرغب فى التركيز ببطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري الممتاز

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة

مباراة الأهلى والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو.

07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك بالدوري

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.