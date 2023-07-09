وزارة الأوقاف: وصول الرحلة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الأحد 9/7/2023 وصول الرحلة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي.

وكانت الوزارة أعلنت فجر اليوم عن بدء مغادرة الفوج الأول من الحجاج الي مطار المدينة المنورة للتوجه الى مطار القاهرة .

وقالت دائرة الاعلام في بعثة الحج، إن الرحلة الأولى ستكون قبل الفجر، والثانية ستكون عند الفجر، والثالثة ستكون عند الساعة السادسة والنصف صباحا نحو مطار القاهرة .

ومن المتوقع وصول أفواج الحجاج في ساعة متأخرة من ليل الأحد فجر الاثنين، ما لم يحدث اي طارئ.

وأكدت أن حجاج قطاع غزة سيغادرون المملكة العربية السعودية الأحد القادم 9/7/2023م، عبر مطار الأمير محمد في المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي، على مدار خمسة أيام متتالية، بواقع ثلاث رحلات يوميًّا.

ويشار الى ان هذا الموسم شهد وفاة 4 من حجاج قطاع غزة، وهم: الحاج مصباح موسى (77 عامًا)، والحاجة مريضة السرطان وفاء الحلو (48 عامًا)، والحاجتان ابتسام الشنطي (56 عامًا)، وغالية أبو راضي/ الشغنوبي (46 عامًا)، جراء حادث سير تعرضتا له أثناء ذهابهما لأداء العمرة، منوهةً بأن إدارة البعثة أنهت إجراءات دفنهم بمكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وكان نحو (2900) حاج من قطاع غزة غادروا لأداء مناسك الحج في ال12/6/2023 ، على عدة دفعات ، على ان تتم عودتهم على دفعات ايضاً .