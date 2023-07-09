الأوقاف: وصول الرحلة الأولى من حجاج غزة إلى مطار القاهرة.. واستعدادات لاستقبالهم مساء اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الأحد 9/7/2023 وصول الرحلة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي.

وكانت الوزارة أعلنت فجر اليوم عن بدء مغادرة الفوج الأول من الحجاج إلى مطار المدينة المنورة للتوجه إلى مطار القاهرة .

ومن المتوقع وصول أفواج الحجاج في ساعة متأخرة من ليل الأحد فجر الاثنين، ما لم يحدث أي طارئ.

ومن جانبه قال العقيد هشام عدوان الناطق باسم هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة إنه سيكون استقبال حافل للحجاج أثناء عودتهم من قبل الأخوة في وزارة الأوقاف وإدارة معبر رفح الدولي.

وأفاد عدوان انه من المتوقع وصول الفوج الأول من بعثة الحج الفلسطينية مساء اليوم الأحد 9/7/2023م معبر رفح البري ما لم يكن هناك حدوث لأي طارئ أو معيقات.

وبين عدوان أن توافد أفواج الحجاج إلى قطاع غزة يبدأ من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي ثم إلى معبر رفح الدولي مباشرةً، وسيكون التوافد لمدة أربع أيام من يوم الأحد حتى الأربعاء، مشيراً إلى أن اليوم خرجت 3 رحلات من مطار المدينة وصلت إحداها مطار القاهرة الدولية.

وويشار الى ان وزارة الأوقاف أكدت أن حجاج قطاع غزة سيغادرون المملكة العربية السعودية الأحد القادم 9/7/2023م، عبر مطار الأمير محمد في المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي، على مدار خمسة أيام متتالية، بواقع ثلاث رحلات يوميًّا.

ويشار إلى أن هذا الموسم شهد وفاة 4 من حجاج قطاع غزة، وهم: الحاج مصباح موسى (77 عامًا)، والحاجة مريضة السرطان وفاء الحلو (48 عامًا)، والحاجتان ابتسام الشنطي (56 عامًا)، وغالية أبو راضي/ الشغنوبي (46 عامًا)، جراء حادث سير تعرضتا له أثناء ذهابهما لأداء العمرة، منوهةً بأن إدارة البعثة أنهت إجراءات دفنهم بمكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وكان نحو (2900) حاج من قطاع غزة غادروا لأداء مناسك الحج في ال12/6/2023 ، على عدة دفعات ، على أن تتم عودتهم على دفعات أيضا .