الاحتلال يفرج عن الأسير القيادي بحركة حماس حسن يوسف اليوم

من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" الإفراج عن الأسير القيادي بحركة حماس الشيخ حسن يوسف، اليوم الأحد، الموافق 09 تموز/ يوليو 2023.

ودعت عائلة القيادي يوسف إلى المشاركة في استقباله، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في قاعة نادي بيتونيا لمدة يومين، من بعد صلاة العصر حتى الساعة العاشرة ليلًا.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي يوسف في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.

والشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس، والنائب في المجلس التشريعي ورجل الإصلاح ونصير الأسرى والمظلومين، أمضى 24 عامًا في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لـ20 اعتقالًا.