عيار 21 - سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 9-7-2023

سجل اسعار غرامات الذهب في فلسطين، اليوم الاحد 9-7-2023، بالشكيل الاسرائيلي والدولار الامريكي على النحو التالي .

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 9-7-2023

وصل سعر متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل على النحو الآتي:

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى229.10 شيكل وبالدولار 61.91.

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 210.01 شيكل وبالدولار 56.75.

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 200.47 شيكل وبالدولار 54.17.

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 171.83 شيكل وبالدولار 46.43.

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 133.64 شيكل وبالدولار 36.11.

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 114.5 شيكل وبالدولار 30.95 .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 7,125 شيكل وبالدولار 1,925.

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 1,604 شيكل وبالدولار 433.38.

اسعار كيلو الذهب 229,098 شيكل وبالدولار 61,910.

سعر الذهب في فلسطين اليوم عيار 21