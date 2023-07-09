سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 9 يوليو 2023

سعر الذهب في السعودية اليوم الاحد 9 يوليو 2023، يزداد البحث عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن سعر الذهب مقابل الريال السعودي، ولذلك رصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب السعودي اليوم كما جاءت في بداية التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في السعودية

شهد سعر الذهب ارتفاعا اليوم في السعودية، خلال تعاملات الاحد، حيث زاد غرام الذهب بنحو ريال ونصف منذ أمس إلى اليوم على الرغم من الإجازة الرسمية لأسواق الذهب عالميا.

وسجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 231.97 ريال (61.86 دولار) بحسب منصة "goldprice.

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 202.97 ريال (54.13 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 173.98ريال (46.39 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 248.79 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 239.51 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 233.13 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 207.64 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 197.97 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 168.98 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، وحقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2,384.63 ريال سعودي (635.90) دولار، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4,736.79 ريال سعودي (1,263.14) دولار.

وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11,760.79 ريال سعودي (3,136.21) دولار، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 233,591.99 ريال سعودي (62,291.20) دولار.

ويبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 7,045.98 ريال سعودي (1,878.93) دولار.

والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب